Murska Sobota/Lendava, 18. oktobra - Policisti obravnavajo več tatvin v trgovinah v Lendavi. V enem primeru je neznani storilec po tatvini odšel do bankomata in z ukradeno bančno kartico in PIN kodo dvignil denar. Tatu je posnela kamera, zato policija prosi vse, ki bi ga prepoznali, da to sporočijo na 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.