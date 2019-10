Neznanci pri Ajdovščini razstrelili bankomat

Ajdovščina, 13. oktobra - Neznanci so nekaj po 4. uri v trgovskem objektu na območju naselje Črniče pri Ajdovščini razstrelili bankomat in iz njega pobrali gotovino, nato pa so z avtomobilom temno sive barve znamke renault megane pobegnili s kraja. Višina odtujene gotovine še ni znana. Z eksplozijo so storilci povzročili tudi veliko materialno škodo na trgovskem objektu.