Države EU dokončno potrdile sporazum o brexitu

Bruselj, 30. januarja - Države članice Evropske unije so danes dokončno potrdile sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU. Že v sredo je sporazum potrdil Evropski parlament, pretekli teden pa so ga podpisali voditelji EU in Velike Britanije. Tako bo lahko Otok v petek opolnoči unijo zapustil z dogovorom.