Za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja premalo poslanskih glasov

Ljubljana, 29. januarja - Državni zbor je danes ob koncu januarske redne seje z 32 glasovi za in 51 proti zavrnil novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na koncu predlog ni dobil niti podpore vseh poslancev tistih skupin, ki so mu jo napovedovale.