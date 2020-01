Minister Šabeder poslancem pomahal s predlogoma zakonov o zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 29. januarja - Minister za zdravje Aleš Šabeder je na seji DZ poudaril, da ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja podpira, a mora biti to vzdržno. Prav tako vztraja, da je to treba urediti celostno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga skupaj z zakonom o dolgotrajni oskrbi uspeli pripraviti na ministrstvu.