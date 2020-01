Nezadostno podporo ukinitvi dopolnilnega zavarovanja nakazala tudi poslanska razprava

Ljubljana, 29. januarja - Tudi poslanska razprava na današnji seji DZ je nakazala, da se zakonskemu predlogu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne obeta zadostna podpora. Utemeljitve v prid noveli je bilo znova slišati iz vrst Levice, LMŠ, SD in SAB. Pri oceni o neustreznosti tako novela kot vloženih dopolnil pa so vztrajali v SDS, NSi, SNS, DeSUS in SMC.