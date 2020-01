Podporniki ukinitve dopolnilnega zavarovanja med drugim zavrnili očitke o finančni nevzdržnosti predloga

Ljubljana, 29. januarja - Po pričakovanjih so podporo zakonskemu predlogu, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v tretji obravnavi v DZ napovedali v koalicijskih LMŠ, SAB in SD ter Levici. V predstavitvah stališč so med drugim spomnili na večkratne neuspešne poskuse ukinitve te oblike zavarovanja in zavračali očitke o finančni nevzdržnosti predloga.