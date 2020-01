Premier Šarec odstopil in pozval k predčasnim volitvam, oživela tudi razprava o drugi koaliciji

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 27. januarja - Premier Marjan Šarec je danes odstopil s položaja, ker "s to koalicijo ne more izpolniti pričakovanj ljudi". Tik pred Šarcem je odstopil tudi finančni minister Andrej Bertoncelj. Šarec je pozval k predčasnim volitvam, kar kot najverjetnejšo možnost vidijo tudi v delu parlamentarnih strank, nekatere pa so bolj naklonjene oblikovanju nove koalicije.