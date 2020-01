Janša: Predčasne volitve najbolj verjetna možnost, organi SDS o nadaljnjih korakih ta teden

Ljubljana, 27. januarja - V SDS bodo po odstopu premierja Marjana Šarca ocenili razmere in se odločili o nadaljnjih potezah, izvršilni odbor bo zasedal v četrtek ali petek. Predsednik SDS Janez Janša pa meni, da so daleč najbolj verjetna in verjetno daleč najboljša možnost predčasne volitve. SDS predlaga, da čas dotlej politika izkoristi za sprejem nujno potrebnih zakonov.