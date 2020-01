Slovenska vojska in policija podpisali načrt sodelovanja v tem letu

Ljubljana, 24. januarja - Načelnica Generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenka Ermenc in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta danes podpisali letni načrt sodelovanja med SV in policijo. Načrt temelji na vzajemnosti, vključuje pa šolanje in izobraževanje ter usposabljanje in skupno sodelovanje. Letošnja novost za SV je področje usposabljanja digitalne forenzike.