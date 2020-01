Na predstavitvi bele knjige dvomi o realnosti načrtov kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske

Ljubljana, 21. januarja - Predstavniki ministrstva za obrambo so danes podrobneje predstavili vsebino bele knjige o obrambi kot usmerjevalnega dokumenta za prihodnji razvoj Slovenske vojske. Sodelujoči na predstavitvi so imeli med drugim pomisleke na račun smelosti kadrovskih načrtov, kritike so letele tudi na račun premajhne usmerjenosti v tehnološki razvoj.