Povečan promet vojaških vozil v okolici Postojne

Ljubljana, 24. januarja - V ponedeljek in torek bo od mejnega prehoda Fernetiči proti Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni povečan promet vojaških vozil, so zapisali na spletnih straneh ministrstva za obrambo.

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo od 27. januarja do 7. februarja potekalo skupno usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske in oboroženih sil ZDA.

V obratni smeri bo promet vojaških vozil povečan v četrtek in petek, 6. in 7. februarja, so še navedli na ministrstvu.