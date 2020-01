BREXIT: V trgovinskih pogajanjih EU in Londona pomemben dejavnik ZDA

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 27. januarja - Konec februarja ali v začetku marca se bodo začela pogajanja EU in Združenega kraljestva o sporazumu o prihodnjih odnosih, ki ga bo treba doreči v rekordno kratkem času. Velik izziv bodo tudi vzporedna trgovinska pogajanja obeh partneric z nepredvidljivim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, in to v volilnem letu v ZDA.