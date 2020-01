SDS zahteva sklic nujne seje o problematiki Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Ljubljana, 15. januarja - Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za kulturo, na kateri bi obravnavali problematiko Zgodovinskega arhiva Ljubljana (ZAL) in arhivske kulturne dediščine. ZAL mora do junija zapustiti prostore na Mestnem trgu in Ciril-Metodovem trgu. Prostori so v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol), ki je arhivu odpovedala najemno pogodbo.