V središču Novega mesta odprli podeželsko-izobraževalno središče

Novo mesto, 10. januarja - Partnerji projekta Z roko v roki do kakovostne prehrane so v prenovljeni hiši na novomeškem Bregu danes odprli Podeželsko-izobraževalni center, ki bo ponujal lokalne pridelke, izdelke in doživetja ter hkrati deloval kot razvojno jedro učenosti in ustvarjalnosti. Vrednost projekta je nekaj več kot 115.000 evrov, 85 odstotkov je evropskega denarja.