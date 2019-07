V Novem mestu šesta mednarodna šola mladih rejcev goveda

Novo mesto, 12. julija - Na kmetijski šoli Grm Novo mesto so s prikazom, kaj so se njeni slušatelji naučili, danes končali 6. Mednarodno šolo mladih rejcev. Poletne šole se je udeležilo 53 mladih rejcev iz vse države, ki so poslušali predavanja predavateljev iz Nizozemske, Švice in Slovenije ter z Irske. V šoli, ki je potekala od torka, so se preizkusili tudi praktično.