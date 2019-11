Na novomeški konferenci Logistika v kmetijstvu tudi o sodelovanju s Sibirijo

Novo mesto, 6. novembra - Na 13. mednarodni konferenci Logistika v kmetijstvu, ki v Novem mestu danes poteka v organizaciji Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, gostijo tudi delegacijo iz Rusije oz. predstavnike sibirskih regij Krasnojarsk in Hakasija. S temi se bodo pogovarjali o medinstitucionalnem sodelovanju v kmetijstvu, živilstvu in turizmu.