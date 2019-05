V Novem mestu Festival šolskega cvička in Akademija cvičkovega turizma

Novo mesto, 11. maja - Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto v šolski zidanici na Trški gori danes pripravlja Festival šolskega cvička s kulinaričnim doživetjem. Hkrati pa srednje- in visokošolski center pripravlja tudi Akademijo cvičkovega turizma, predstavitev naravovarstvenih programov in tekmovanje športnih konj na hipodromu Bajnof.