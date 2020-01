Predsednik Pahor pokrovitelj 100-letnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je na današnjem sprejemu predsedniku Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Mateju Žnuderlu vročil listino o svojem častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji. Slepi so namreč 7. novembra 1920 ustanovili Podporno društvo slepih.