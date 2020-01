Pahor že čestital Milanoviću za zmago na volitvah

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes po telefonu že govoril z novoizvoljenim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem in mu je čestital za zmago. "Vesel sem, da je v najinem pogovoru ponovil izjavo, (...) da želi izboljšati odnose s Slovenijo in da bo to ena od njegovih prednostnih nalog," je Pahor v Ljubljani povedal novinarjem.