Letos v Sloveniji 44 primerov ošpic

Ljubljana/Škofja Loka, 31. decembra - Pri slovenskih prebivalcih so letos potrdili 44 primerov ošpic in dva pri tujcih, navaja NIJZ. Na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v zadnjem tednu niso obravnavali novih primerov ošpic. Je pa na kliniki ena oseba z ošpicami že več kot teden dni hospitalizirana in hudo bolna. V Zdravstvenem domu Škofja Loka pri eni osebi še čakajo na izvid.