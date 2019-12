Bolnike z ošpicami ali sumom na ošpice obravnavajo tudi na infekcijski kliniki v Ljubljani

Ljubljana, 20. decembra - Pri slovenskih prebivalcih so letos potrdili 41 primerov ošpic in dva pri tujcih, navaja NIJZ. Ponoči so na infekcijski kliniki UKC Ljubljana sprejeli bolnico, pri kateri sumijo na ošpice. Pripeljali so jo iz Zdravstvenega doma Škofja Loka. Prav tako so na tej kliniki obravnavali otroka z ošpicami, a so ga že odpustili v domačo oskrbo.