Pojavnost ošpic v Sloveniji letos najvišja po letu 2014

Ljubljana, 17. decembra - V zadnjih desetletjih je bila pojavnost ošpic v Sloveniji zelo nizka, od leta 2000 do 2009 pa ni bil zabeležen noben primer. Od leta 2010 naprej so se pojavljali posamični primeri ošpic, največ leta 2014, ki je bilo potrjenih 52 primerov. Letos so jih zabeležili že 40.