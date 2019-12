Število potrjenih primerov ošpic se je povzpelo

Ljubljana, 19. decembra - Direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je za STA potrdil, da so danes dobili potrditev še enega pozitivnega testa za ošpice. V Sloveniji so letos po trenutnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili 40 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih, zadnja potrditev v to še ni všteta.