V Turčiji aretirali 147 domnevnih pripadnikov Islamske države

Istanbul, 30. decembra - Turške oblasti so v več racijah po državi aretirale 147 domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država, danes poročajo tamkajšnji mediji. Med prijetimi je več deset Iračanov in Sircev. Racije so v preteklih dneh potekale v devetih pokrajinah, med drugim v Ankari, Bursi in Batmanu.