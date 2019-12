Proruski separatisti za nedeljo napovedali izmenjavo zapornikov z Ukrajino

Moskva/Kijev, 28. decembra - Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so danes sporočili, da je izmenjava zapornikov s Kijevom predvidena za nedeljo. V Kijevu teh informacij niso želeli ne potrditi ne zanikati. Če bo do izmenjave dejansko prišlo, bo to nov korak v umirjanju edinega aktivnega oboroženega konflikta na evropskih tleh.