V Turčiji prijeli več domnevnih članov Islamske države

Istanbul, 26. decembra - V Turčiji so prijeli 20 domnevnih članov skrajne skupine Islamska država (IS). Aretacije so izvedli v okviru istočasnih policijskih operacij na 48 naslovih v Istanbulu, ki so jih izvedli v torek in sredo, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili viri blizu turške policije. Narodnost domnevnih pripadnikov IS ni znana.