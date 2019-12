V Društvu Srebrna nit želijo spremembo socialnovarstvene politike v korist starejših

Ljubljana, 23. decembra - Starejši so v naši družbi postali nekaj nepotrebnega, niso prioriteta pri politiki in odločevalcih in to se mora spremeniti, so trdno prepričani v Društvu Srebrna nit. Na današnji novinarski konferenci so pozvali državo, da sprejme rebalans proračuna v korist starejših in zakon o dolgotrajni oskrbi ter oblikuje ministrstvo za starejše.