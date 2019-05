Društvo Srebrna nit za boljše razmere v domovih za starejše

Ljubljana, 22. maja - Društvo Srebrna nit, ki se zavzema za dostojno starost, opozarja na nesprejemljive prakse v nekaterih domovih za starejše. Oskrbovanci ponekod ne dobijo niti osnovnih zdravstvenih in higienskih storitev, so povedali danes. V javnem pismu premierju in drugim pristojnim predlagajo več ukrepov, med njimi ustanovitev resorja za starejše.