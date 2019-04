Socialne organizacije s pozivi k čim prejšnji pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 8. aprila - Socialne organizacije so pozvale vlado, da čim prej predstavi zavezujoč načrt za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi in zagotovi, da bo v njegovo pripravo vključen najširši krog strokovne in zainteresirane javnosti. Ugotavljajo namreč, da se kljub predvolilnim obljubam stanje na področju skrbi za starejše še naprej poslabšuje.