Društvo Srebrne niti opozarja na zanemarjanje prehrane starostnikov

Ljubljana, 3. decembra - Prehrana je eden ključnih stebrov zdravja, vendar je v domovih za starejše in tudi v domači oskrbi zanemarjena, je v javnem pismu opozorilo društvo Srebrna nit. Primerna prehrana je, kot so zapisali, tudi najboljša preventiva, tudi pri kroničnih boleznih. Opozarjajo, da je država poskrbela za nadzor v vrtcih in šolah, domove starejših pa zanemarja.