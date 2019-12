Ermenčeva pred prazniki obiskala slovenske vojake v Iraku

Bagdad, 23. decembra - Načelnica Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc z delegacijo je v nedeljo obiskala slovenske vojake v Iraku, ki v okviru operacije Neomajna odločenost usposabljajo iraške varnostne sile, so sporočili iz Slovenske vojske. Pripadniki so ji predstavili razmere na operaciji, pogoje za svoje delo in način izvajanja nalog.