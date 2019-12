Šarec na obisku pri slovenskih vojakih na Kosovu in BiH

Sarajevo/Priština, 9. decembra - Premier Marjan Šarec se bo danes in v torek z delegacijo mudil na obisku pri slovenskih vojakih v Bosni in Hercegovini in Kosovu. V okviru obiska se bo srečal tudi s poveljnikom sil Eufor Althea, poveljnico Natovega poveljstva Sarajevo in poveljnikom sil Kfor. Govorili bodo o razmerah v operacijah in na območju.