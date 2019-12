Slovenija na slovesnosti v predsedniški palači dobila 15 novih častnikov

Ljubljana, 13. decembra - V predsedniški palači so danes prvič do zdaj podelili čine slušateljem 31. generacije Šole za častnike. Čin poročnik jih je prejelo 15. Na slovesnosti je med drugim spregovoril vrhovni poveljnik Slovenske vojske (SV), predsednik republike Borut Pahor in jih opozoril, da je SV pred številnimi izzivi, ki jih bodo morali reševati prav oni.