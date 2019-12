Šarec obisk pri vojakih na Kosovu in BiH ocenil kot uspešnega

Peć, 10. decembra - Premier Marjan Šarec je danes sklenil obisk pri slovenskih vojakih na Kosovu in v BiH, ki ga je ocenil kot uspešnega. Ob koncu svojega prvega obiska pri slovenski misiji v tujini je pri samostanu v Dečanih znova izpostavil pohvale s strani poveljnikov operacij na račun slovenskih vojakov in poudaril, da bi morali to slišati tudi v Sloveniji.