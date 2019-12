Stanovanjske nepremičnine v tretjem četrtletju dražje

Ljubljana, 20. decembra - Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so bile v tretjem četrtletju za 3,1 odstotka višje kot v drugem četrtletju in za 8,5 odstotka višje kot v tretjem četrtletju lani. Najbolj so se podražile rabljene nepremičnine, s katerimi je še vedno veliko prometa, je danes objavil državni statistični urad.