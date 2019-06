Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem četrtletju višje

Ljubljana, 21. junija - Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim zvišale za 0,8 odstotka, glede na enako obdobje lani pa za 8,4 odstotka. Rabljena stanovanja so se podražila za 1,3 in 8,9 odstotka, pri čemer so se v Ljubljani na četrtletni ravni pocenila. Statistični urad je sicer popravil podatke za celotno lansko leto.