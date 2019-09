Rabljene stanovanjske nepremičnine v drugem četrtletju zasenčile nove

Ljubljana, 23. septembra - Stanovanjske nepremičnine, poleg stanovanj so to še družinske hiše, so bile v drugem četrtletju povprečno za 1,3 odstotka dražje kot v prvem, medtem ko so se cene na letni ravni zvišale za 2,2 odstotka. V zadnjem letu in pol je bilo prodanih največ rabljenih nepremičnin, novih pa najmanj, odkar statistični urad spremlja prodajo novogradenj.