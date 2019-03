Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 18 odstotkov

Ljubljana, 25. marca - Cene nepremičnin v Sloveniji so se lani zvišale za 18,2 odstotka, število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin pa je bilo že drugo leto zapored zelo nizko. Lani so k dvigu cen stanovanjskih nepremičnin največ prispevale rabljene nepremičnine, ki so se podražile za 19,8 odstotka, je danes sporočil statistični urad.