SOS za okolje: Lendavske bioplinarne ne obratujejo, občanom pa še vedno smrdi

Lendava, 16. decembra - V občini Lendava so tri bioplinarne. Nobena sicer trenutno ne obratuje, civilna iniciativa Petišovci in občina pa zaradi smradu in tveganja za zdravje ljudi zahtevata njihovo trajno zaprtje. Pred nekaj dnevi so eno od bioplinarn prodali, ena pa gre na dražbo v torek. Vse družbe, ki so jih imele v lasti, so v stečajnem postopku.