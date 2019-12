SOS za okolje: Kljub sodobnim tehnologijam marsikje še vedno trpijo smrad

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 9. decembra - Marsikje po Sloveniji imajo prebivalci, ki živijo v bližini kompostarn in bioplinarn, pa tudi odlagališč odpadkov in industrijskih objektov, težave zaradi širjenja smradu. Na ministrstvu za okolje in prostor, kjer že več let pripravljajo t.i. uredbo o smradu, so v pogovoru za STA njen osnutek napovedali za naslednje leto.