SOS za okolje: Celje edino v Sloveniji brez težav s komunalnim blatom

Celje, 14. decembra - Celjska občina je edina v Sloveniji, ki nima težav s komunalnim blatom. Do 5000 ton blata na letni ravni iz čistilnih naprav v Celju, Vojniku, Dobrni in Štorah namreč termično obdelajo v Toplarni Celje. Ves proces poteka v zaprtem prostoru in podtlaku, zato v okolici tudi ni smradu, so za STA povedali v podjetju Vodovod-kanalizacija Celje (Voka).