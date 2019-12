SOS za okolje: V Črnomlju se stanje glede smradu iz bioplinarne popravlja

Črnomelj, 10. decembra - V Črnomlju, kjer so se minula leta srečevali s smradom iz bioplinarne v bližnjih Lokvah, se stanje po prehodu bioplinarne v last Petrola popravlja. Občasno in ob določenih vremenskih pogojih sicer še nekoliko zasmrdi, a to ni primerljivo s smradom pred izvedbo sanacijskih ukrepov v bioplinarni, je črnomaljski župan Andrej Kavšek ocenil za STA.