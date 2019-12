Na Hrvaškem poostrili kazni za nasilje v družini

Zagreb, 13. decembra - Hrvaški parlament je danes sprejel sveženj zakonov, s katerimi so poostrili kazni za nasilje v družini in spolno nasilje. Med drugim bodo kaznovali tudi napade na socialne delavce in učitelje. Iz kazenskega zakonika pa so izbrisali kaznivo dejanje hudega sramotenja, ki je bilo pogosto podlaga za tožbe proti novinarjem.