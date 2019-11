Na Hrvaškem truplo pogrešane ženske našli v greznici

Zagreb/Vukovar, 8. novembra - Hrvaška policija je danes potrdila, da so v greznici družinske hiše v vasi Petrovci nedaleč od Vukovarja našli truplo 46-letnice, ki so jo pogrešali več mesecev. Zaradi suma umora so priprli njenega 50-letnega soproga, so danes potrdili na novinarski konferenci. Razkrili so tudi podrobnosti umora, ki je pretresel Hrvaško.