Hrvaško pretresel večkratni umor

pripravila Vesna Rojko

Zagreb, 2. avgusta - Hrvaško je pretresel eden najhujših umorov v zadnjih 20 letih, ko je 36-letni Igor Nađ v četrtek zvečer v Zagrebu ubil šest ljudi, med njimi nekdanjo zaročenko in njenega 10-letnega sina. Policija ga je kmalu izsledila in si je sodil sam. Visoki hrvaški predstavniki so obsodili grozljiv zločin, civilna družba opozarja na probleme nasilja v družini.