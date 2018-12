V Zadru protest zaradi neučinkovitosti hrvaškega pravosodja v boju proti nasilju nad ženskami

Zagreb/Zadar, 19. decembra - Več sto Zadrčanov se je danes zbralo na shodu v podporo 18-letnici, ki jo je letos brutalno pretepel njen nekdanji 40-letni partner. Na Hrvaškem so ogorčeni, ker pravosodje v šestih mesecih ni uspelo razsoditi v primeru. Pred nekaj dnevi pa so obtoženega nasilneža izpustili in se bo lahko branil s prostosti.