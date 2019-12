Občini Krško v zadnjem finančnem obdobju občutno manj evropske podpore

Krško, 10. decembra - Občina Krško, ki je v finančni perspektivi do leta 2013 za naložbe s področij urejanja cestne in komunalne infrastrukture, kmetijstva, kulture ter vzgoje in izobraževanja pridobila skupaj 21,5 milijona evrov evropske podpore, bo v tem finančnem obdobju te dobila občutno manj. Do konca leta bo ta dosegla le nekaj manj kot 700.000 evrov.