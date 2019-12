Maribor nadaljuje z rastjo števila turističnih nočitev

Maribor, 10. decembra - Maribor je letos zabeležil nadaljnjo rast števila nočitev in prihodov turistov, ki ostaja nad slovenskim povprečjem. V Zavodu za turizem Maribor - Pohorje so zato zelo zadovoljni. "Še vedno so sicer možnosti za rast, med drugim s povezovanjem z drugimi destinacijami po Sloveniji," je danes povedala direktorica Doris Urbančič Windisch.