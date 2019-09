Stara trta letos bogato obrodila

Maribor, 10. septembra - Stara trta, ki že več kot 400 let raste na mariborskem Lentu, je letos izjemno bogato obrodila. "Količinsko bo ena od rekordnih trgatev," je danes ob napovedi slovesne trgatve in spremljajočega Festivala Stare trte povedal mestni viničar in skrbnik Stare trte Stane Kocutar.